Dnevni horoskop, Vodenjak, 29. 12. 2025.

Ljubav Vaša ljubavna situacija mijenja se iz sata u sat, a to posebno vrijedi za vas koji ste prije koji dan započeli vezu. Danas očekujte razna čudesa.

Posao Imate više poslovnih mogućnosti, i teško vam je definirati što točno želite. Pretjerano eksperimentiranje neće vas usmjeriti na pravi poslovni put.

Zdravlje U relativno kratkom razdoblju dobili ste prekobrojne kilograme, i zbog toga se ne osjećate dobro. Uvedite promjene u hranidbene navike.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn