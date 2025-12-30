Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 30. 12. 2025.
Ljubav Ako se ne osjećate sigurno i stabilno u postojećem odnosu, vaše će nezadovoljstvo i dalje rasti. Ljubav bi trebala biti radost, a ne ispaštanje.
Posao Pažljivo razmislite prije nego što riskirate. Netko vam obećava svašta nešto, ali situacija nije bajkovita. Dobro bi vam došao zdravi skepticizam.
Zdravlje Napeta situacija u obitelji, potencira vaš nespokoj. Samo sebe možete promijeniti. Djelujte konstruktivno. Budite najbolji primjer drugima.
