Blizanci

Dnevni horoskop, Blizanci, 30. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 30. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Ako se ne osjećate sigurno i stabilno u postojećem odnosu, vaše će nezadovoljstvo i dalje rasti. Ljubav bi trebala biti radost, a ne ispaštanje.   

Posao Pažljivo razmislite prije nego što riskirate. Netko vam obećava svašta nešto, ali situacija nije bajkovita. Dobro bi vam došao zdravi skepticizam.  

Zdravlje Napeta situacija u obitelji, potencira vaš nespokoj. Samo sebe možete promijeniti. Djelujte konstruktivno. Budite najbolji primjer drugima.       

Horoskop
