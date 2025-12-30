Dnevni horoskop, Bik, 30. 12. 2025.

Ljubav U vašoj vezi počele su se događati čudne i neobične stvari. Netko nešto skriva i služi se manipulacijama. Sigurni ste da vi niste taj ili ta?

Posao Krasi vas snažna kreativna energija. Otisnuli ste se slobodnim stilom u veliko poduzetništvo. Nestrpljivo iščekujete vaše nove radne pobjede.

Zdravlje Vode vas strasti, a strasti su često u vezi s opasnošću. Potrebna vam je samokontrola. Ne jurite u nepoznato. Zaustavite se, za vaše dobro.

