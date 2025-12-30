Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 30. 12. 2025.
Ljubav Rakovi se teško zaljubljuju. Kada vam se ljubav dogodi, padate u ekstazu i nitko nije zaljubljeniji od vas. Teško je odoljeti glazbi vaše duše.
Posao Niste u ambicioznoj fazi razvoja. Nedostaje vam motivacija koja bi vas pokrenula. Loši financijski rezultati natjerati će vas na produktivnost.
Zdravlje Obrambene moći vašeg organizma lagano kopne. Mnogo toga dolazi iz vašeg mentalnog sklopa. Kako razmišljate, tako se i osjećate.
