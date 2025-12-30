FREEMAIL
Vaga

Dnevni horoskop, Vaga, 30. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 30. 12. 2025.
Ljubav Imate novi ljubavni cilj, i plamtite od nestrpljenja. Dopustite da se stanje stvari između vas i njega ili nje razvija spontano. Žurba nije dobra.       

Posao Ugledali ste nove poslovne mogućnosti. Krenuli ste punom snagom naprijed, ali potrebno je određeno vrijeme da sve sjedne na svoje mjesto.  

Zdravlje Niste gospodari sebe samih, iako mislite da jeste. Djelujete nagonski i instinktivno. U vašem strastvenom srcu vlada nemir i nestrpljenje.       

