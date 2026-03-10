Pogledajte kako je Pašalić zabio u debaklu u Ligi prvaka, nije mu bilo do slavlja

Mario Pašalić bio je strijelac jedinog pogotka za Atalantu u teškom porazu od Bayerna (1:6) na svom terenu u osmini finala Lige prvaka.

Pašalić je zatresao mrežu njemačke momčadi na samom kraju susreta, u trećoj minuti sudačke nadokanade, a pogodio je iz velike blizine nakon kontranapada.

Pogodak možete pogledati OVDJE.

Strijelac u utakmici Bayerna i Atalante bio je i još jedan hrvatski reprezentativac, Josip Stanišić, koji je u 12. minuti zabio prvi gol na utakmici.

Stanišićev pogodak možete pogledati OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Uskoro pada odluka o Poljudu, simbolu Splita i Dalmacije