TEŽAK DAN /

Pogledajte kako je Pašalić zabio u debaklu u Ligi prvaka, nije mu bilo do slavlja

Pogledajte kako je Pašalić zabio u debaklu u Ligi prvaka, nije mu bilo do slavlja
Foto: Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia

Pašalić je bio strijelac počasnog gola za Atalantu

10.3.2026.
23:06
M.G.
Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia
Mario Pašalić bio je strijelac jedinog pogotka za Atalantu u teškom porazu od Bayerna (1:6) na svom terenu u osmini finala Lige prvaka.

Pašalić je zatresao mrežu njemačke momčadi na samom kraju susreta, u trećoj minuti sudačke nadokanade, a pogodio je iz velike blizine nakon kontranapada.

Pogodak možete pogledati OVDJE.

Strijelac u utakmici Bayerna i Atalante bio je i još jedan hrvatski reprezentativac, Josip Stanišić, koji je u 12. minuti zabio prvi gol na utakmici.

Stanišićev pogodak možete pogledati OVDJE.

