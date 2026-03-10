Vahid Halilhodžić ima novi posao, vraća se na klupu slavnog kluba

Vahid Halilhodžić (73) novi je trener francuskog prvoligaša Nantesa, kluba u kojem je ostavio dubok trag kao igrač i koji je već vodio kao trener u sezoni 2018./2019.

Nantes ove sezone ima velikih problema u Ligue 1 te se nakon 25 kola nalazi pri dnu ljestvice sa samo 17 bodova. Zbog loših rezultata klub je odlučio smijeniti trenera Ahmeda Kantarija i na njegovu funkciju doveo Halilhodžića.

Halilhodžiću je ovo prvi angažman od 2022., do kada je bio izbornik Maroka.

Velika karijera

Halilhodžićeva trenerska odiseja vodila ga je na tri kontinenta. Uspjehe je počeo nizati s marokanskom Raja Casablancom, s kojom je osvojio afričku Ligu prvaka 1997. godine. U Francuskoj je Lille uveo iz druge lige do Lige prvaka, a s PSG-om osvojio Kup Francuske 2004. S Dinamom je 2011. postao prvak Hrvatske. Ipak, najviše ga se pamti po radu s reprezentacijama. Odveo je četiri momčadi na Svjetsko prvenstvo, no s čak tri je smijenjen neposredno prije turnira. Vrhunac je bio povijesni plasman Alžira u osminu finala 2014.

Zlatnim slovima upisan u povijest Nantesa

Status legende u Nantesu stekao je kao ubojiti napadač od 1981. do 1986. U 163 ligaške utakmice postigao je nevjerojatna 92 gola, postavši dvaput najbolji strijelac francuske lige. Bio je ključan igrač u osvajanju naslova prvaka 1983., a navijači su ga zauvijek urezali u povijest uvrstivši ga u najbolju jedanaestoricu kluba svih vremena.

