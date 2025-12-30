FREEMAIL
Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 30. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 30. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Vaši strastveni nagoni su izvan kontrole. Palite ljubavne požare, i uživate. Sloboda i neodgovornost, idealna su kombinacija za neuspjeh.   

Posao Promjene u radnom okružju nisu vas razveselile. Dobili ste nove i dodatne zadatke, a prihodi su vam ostali isti. Kapitalizam je nemilosrdan.    

Zdravlje Lako izgubite emocionalnu ravnotežu, i to je ono što ne volite kod sebe. Sami sebi povlađujete, i to je veliki problem. Izbjegavate istinu o sebi.      

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
