Dnevni horoskop, Djevica, 30. 12. 2025.

Ljubav Vaši strastveni nagoni su izvan kontrole. Palite ljubavne požare, i uživate. Sloboda i neodgovornost, idealna su kombinacija za neuspjeh.

Posao Promjene u radnom okružju nisu vas razveselile. Dobili ste nove i dodatne zadatke, a prihodi su vam ostali isti. Kapitalizam je nemilosrdan.

Zdravlje Lako izgubite emocionalnu ravnotežu, i to je ono što ne volite kod sebe. Sami sebi povlađujete, i to je veliki problem. Izbjegavate istinu o sebi.

