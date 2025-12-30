FREEMAIL
Jarac

Dnevni horoskop, Jarac, 30. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 30. 12. 2025.
Ljubav Planetarni utjecaji doprinose vašem entuzijazmu, i to posebno onom ljubavnom. Vaši emocionalni senzori danas će se u potpunosti razbuditi.    

Posao Imate na umu određenu poslovnu ideju koja je u suprotnosti s vašim moralnim načelima. Ostanite pošteni i ispravni, i sigurno nećete pogriješiti.   

Zdravlje Vrtite se u začaranom krugu. Teško vam je uskladiti sebe u sebi. Proizvodite kaos i anarhiju. Ako uvedete samokontrolu, brzo ćete ozdraviti.     

