Dnevni horoskop, Jarac, 30. 12. 2025.

Ljubav Planetarni utjecaji doprinose vašem entuzijazmu, i to posebno onom ljubavnom. Vaši emocionalni senzori danas će se u potpunosti razbuditi.

Posao Imate na umu određenu poslovnu ideju koja je u suprotnosti s vašim moralnim načelima. Ostanite pošteni i ispravni, i sigurno nećete pogriješiti.

Zdravlje Vrtite se u začaranom krugu. Teško vam je uskladiti sebe u sebi. Proizvodite kaos i anarhiju. Ako uvedete samokontrolu, brzo ćete ozdraviti.

