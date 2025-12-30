Dnevni horoskop, Škorpion, 30. 12. 2025.

Ljubav Živite u iščekivanju novog ljubavnog preobražaja. Vrijedne i uslužne astrološke Djevice idealan su „ljubavni materijal“ za ambiciozne Škorpione.

Posao Tvrdoglava nepromjenjivost glavni je uzrok vaših poslovnih i financijskih briga. Nitko vam nije za ništa kriv. Sami sebi stvarate nevolje.

Zdravlje Zadesile su vas probavne smetnje, i to kao posljedica prekomjernog uživanja u raznim delicijama. Dobro bi vam došla samokontrola.

