Dnevni horoskop, Strijelac, 30. 12. 2025.

Ljubav Skrivate vašu novu ljubav. Ilegalno ljubiti je slatko, sve dok ne postane gorko. Ne poštujete sami sebe, ako pristajete biti drugi ili druga.
Posao Otpustili ste sve kočnice. Zaboravili ste na poslovne i financijske probleme. Ništa nije nerješivo. Sve ovisi o vašem vrijednom angažmanu.
Zdravlje Čuvajte se nestrpljenja i dekoncentracije, i to posebno u prometu. Ako negdje putujete, ne jurite bezglavo. Velika žurba ne donosi ništa dobro.
