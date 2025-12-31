Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 31. 12. 2025.
Ljubav Niste opterećeni vašim nesređenim ljubavnim životom. Riječ je o predahu, ništa još nije gotovo. Večeras će vam sve postati kristalno jasno.
Posao Boli vas nepravedna raspodjela poslovnih zadataka od strane vaših poslodavaca. Netko nekoga direktno štiti, i na to ne možete nikako utjecati.
Zdravlje Proganjaju vas noćne more. Ono što svjesno ili nesvjesno potiskujete tijekom dana, vraća vam se natrag kroz urnebesna snoviđenja.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DRAGULJ SLASTIČARSTVA /
Breskvice kao iz bakine kuhinje: Imamo recept za ovo gastronomsko umjetničko djelo
UŽAS U PERUU /
Frontalni sudar vlakova: Strojovođa mrtav, 40 ozlijeđenih i stotine zaglavljenih
HLADNI VAL /
Ogromni jutarnji minusi, dio Hrvatske probudio se na -14: DHMZ objavio kartu
PRIJE DVIJE GODINE /
Na terenu zvijer, a u štiklama prava ljepotica: Ovako je Sandra Perković izgledala na vjenčanju
URBANI PAR /
Mirela Holy i Siniša Bužan prošetali centrom Zagreba u savršenom monokromatskom spoju
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 31. 12. 2025.