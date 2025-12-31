Dnevni horoskop, Rak, 31. 12. 2025.

Ljubav Niste opterećeni vašim nesređenim ljubavnim životom. Riječ je o predahu, ništa još nije gotovo. Večeras će vam sve postati kristalno jasno.

Posao Boli vas nepravedna raspodjela poslovnih zadataka od strane vaših poslodavaca. Netko nekoga direktno štiti, i na to ne možete nikako utjecati.

Zdravlje Proganjaju vas noćne more. Ono što svjesno ili nesvjesno potiskujete tijekom dana, vraća vam se natrag kroz urnebesna snoviđenja.

