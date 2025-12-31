FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 31. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 31. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Niste opterećeni vašim nesređenim ljubavnim životom. Riječ je o predahu, ništa još nije gotovo. Večeras će vam sve postati kristalno jasno.     

Posao Boli vas nepravedna raspodjela poslovnih zadataka od strane vaših poslodavaca. Netko nekoga direktno štiti, i na to ne možete nikako utjecati.     

Zdravlje Proganjaju vas noćne more. Ono što svjesno ili nesvjesno potiskujete tijekom dana, vraća vam se natrag kroz urnebesna snoviđenja.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Rak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 31. 12. 2025.