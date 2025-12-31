FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 31. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 31. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Vaše nove spoznaje o sebi samima, govore vam da biste trebali postati tolerantniji prema drugima. Snaga nježnosti i ljubaznosti stvara čuda.         

Posao Žestoko jurite prema cilju. Strašno ste nestrpljivi. Ostvarite poslovni i financijski uspjeh, i ne stižete uživati u postignutom, jer morate ići dalje.        

Zdravlje Svjesno ste zaustavili vlastiti bijes. Riječ je vašoj velikoj pobjedi nad sobom samima. Pazite što mislite i kako se osjećate, i ostati ćete u ravnoteži.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 31. 12. 2025.