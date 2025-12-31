Dnevni horoskop, Ovan, 31. 12. 2025.

Ljubav Vaše nove spoznaje o sebi samima, govore vam da biste trebali postati tolerantniji prema drugima. Snaga nježnosti i ljubaznosti stvara čuda.

Posao Žestoko jurite prema cilju. Strašno ste nestrpljivi. Ostvarite poslovni i financijski uspjeh, i ne stižete uživati u postignutom, jer morate ići dalje.

Zdravlje Svjesno ste zaustavili vlastiti bijes. Riječ je vašoj velikoj pobjedi nad sobom samima. Pazite što mislite i kako se osjećate, i ostati ćete u ravnoteži.

