Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 30. 12. 2025.
Ljubav Tražite sklad i ravnotežu u svemu, a najviše u ljubavi. Ako niste ravnopravni u vezi u kojoj se nalazite, to je glavni izvor vašeg nezadovoljstva.
Posao Razlozi zbog kojih su vaši poslovni ciljevi do sada izgledali nedohvatni ili previše zamršeni, napokon će vam postati kristalno jasni.
Zdravlje Uvijek pronađete sjajan izgovor da ostanete takvi kakvi jeste. Pokušajte sagledati vaše neurotične smetnje. Poboljšajte stav prema sebi.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
UBILI 15 LJUDI /
Policija otkrila nove detalje oko napadača iz Sydneyja: 'Nema dokaza koji bi ukazivali...'
VI ODLUČUJETE /
Dvije emisije, jedna novinarka i serija: RTL-ovci se bore za prestižnu nagradu 'Zlatni studio'
KRIJUMČARI DROGE /
Novi američki napad u Pacifiku: 'Ubili smo dvojicu muškaraca'
STRAŠNO /
Snažna eksplozija na igralištu škole u Zagrebu: Pirotehniku zavezali za kanistar pun benzina?
ŠOKANTNI PODACI IZ NORVEŠKE /
Mladi muškarci su krivi za 82 posto fatalnih nesreća: Psihologinja otkrila pozadinu problema
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 30. 12. 2025.