Dnevni horoskop, Vodenjak, 30. 12. 2025.

Ljubav Tražite sklad i ravnotežu u svemu, a najviše u ljubavi. Ako niste ravnopravni u vezi u kojoj se nalazite, to je glavni izvor vašeg nezadovoljstva.

Posao Razlozi zbog kojih su vaši poslovni ciljevi do sada izgledali nedohvatni ili previše zamršeni, napokon će vam postati kristalno jasni.

Zdravlje Uvijek pronađete sjajan izgovor da ostanete takvi kakvi jeste. Pokušajte sagledati vaše neurotične smetnje. Poboljšajte stav prema sebi.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn