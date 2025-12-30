Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 30. 12. 2025.
Ljubav Zainteresirani ste za obnovu stare ljubavne veze. Svjesni ste da ste s njim ili s njom vezani dubokim emocijama, i da niste trebali raskidati odnos.
Posao Opsjeda vas strah od mogućeg gubitka radnog mjesta. Ako se dogodi crni scenarij, vrijedna i ambiciozna Riba neće dugo biti nezaposlena.
Zdravlje Vrtite film u glavi unatrag. Da bi vas prošlost ostavila na miru, morate osvijestiti ono što vam se dogodilo. Život ne trpi preveliki zastoj.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
UBILI 15 LJUDI /
Policija otkrila nove detalje oko napadača iz Sydneyja: 'Nema dokaza koji bi ukazivali...'
VI ODLUČUJETE /
Dvije emisije, jedna novinarka i serija: RTL-ovci se bore za prestižnu nagradu 'Zlatni studio'
KRIJUMČARI DROGE /
Novi američki napad u Pacifiku: 'Ubili smo dvojicu muškaraca'
STRAŠNO /
Snažna eksplozija na igralištu škole u Zagrebu: Pirotehniku zavezali za kanistar pun benzina?
ŠOKANTNI PODACI IZ NORVEŠKE /
Mladi muškarci su krivi za 82 posto fatalnih nesreća: Psihologinja otkrila pozadinu problema
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 30. 12. 2025.