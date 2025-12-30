FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 30. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 30. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Zainteresirani ste za obnovu stare ljubavne veze. Svjesni ste da ste s njim ili s njom vezani dubokim emocijama, i da niste trebali raskidati odnos.       

Posao Opsjeda vas strah od mogućeg gubitka radnog mjesta. Ako se dogodi crni scenarij, vrijedna i ambiciozna Riba neće dugo biti nezaposlena.       

Zdravlje Vrtite film u glavi unatrag. Da bi vas prošlost ostavila na miru, morate osvijestiti ono što vam se dogodilo. Život ne trpi preveliki zastoj.     

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ribe

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 30. 12. 2025.