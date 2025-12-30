Dnevni horoskop, Ribe, 30. 12. 2025.

Ljubav Zainteresirani ste za obnovu stare ljubavne veze. Svjesni ste da ste s njim ili s njom vezani dubokim emocijama, i da niste trebali raskidati odnos.

Posao Opsjeda vas strah od mogućeg gubitka radnog mjesta. Ako se dogodi crni scenarij, vrijedna i ambiciozna Riba neće dugo biti nezaposlena.

Zdravlje Vrtite film u glavi unatrag. Da bi vas prošlost ostavila na miru, morate osvijestiti ono što vam se dogodilo. Život ne trpi preveliki zastoj.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn