Dnevni horoskop, Bik, 31. 12. 2025.

Ljubav Osoba u koju ste zaljubljeni uporno vas ne primjećuje, i u tome se skriva korijen vaših frustracija. Danas će se on(a) iznenada predomisliti.

Posao U strahu ste od velikih poslovnih i financijskih gubitaka. Sve dok živite u snovima i ignorirate činjenice, teško ćete riješiti postojeće probleme.

Zdravlje Nervozni ste i razdražljivi. Možda se danas iznova aktualizira vaša glavobolja i vrtoglavica, i to kao posljedica problema s visokim tlakom.

