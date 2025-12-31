FREEMAIL
Bik

Dnevni horoskop, Bik, 31. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 31. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Osoba u koju ste zaljubljeni uporno vas ne primjećuje, i u tome se skriva korijen vaših frustracija. Danas će se on(a) iznenada predomisliti.    

Posao U strahu ste od velikih poslovnih i financijskih gubitaka. Sve dok živite u snovima i ignorirate činjenice, teško ćete riješiti postojeće probleme.    

Zdravlje Nervozni ste i razdražljivi. Možda se danas iznova aktualizira vaša  glavobolja i vrtoglavica, i to kao posljedica problema s visokim tlakom. 

