Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 31. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 31. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Ne branite se od ljubavnih nasrtaja. Olako se predajete u tuđe ruke. Mogli biste se iznenada upustiti u flert s osobom iz vašeg radnog okružja.    

Posao Trebali biste dobro razmisliti prije nego što odigrate slijedeći poslovni potez. Pažljivo procijenite ljude koji utječu na vas. Mnogo toga je nejasno.    

Zdravlje Vaši zdravstveni problemi se smiruju. Ako se ne budete pridržavali propisane terapije, smetnje će se sigurno vratiti, i iznova će vas zaboljeti.   

