Dnevni horoskop, Vaga, 31. 12. 2025.

Ljubav Ne plačite bez velikoga razloga. On ili ona vas voli na svoj način. Prestali ste raditi na izgradnji međusobnog povjerenja, a sumnja razara.

Posao Ono što vas je kočilo i sputavalo, na jedan nevidljiv način je ubrzalo vaš poslovni razvoj. Život je čudo, i tome se uvijek iznova iskreno začudite.

Zdravlje Potrgali ste lance nesigurnosti, i vaš duh se iznova probudio. Hrabro ste se suočili s onim što vas najviše boli, i zbog toga ste napredovali.

