Dnevni horoskop, Djevica, 31. 12. 2025.
Ljubav S njim ili s njom komunicirate na daljinu, i to vam daje lažni osjećaj sigurnosti. Kada se danas u živo ugledate, to neće biti ono što ste očekivali.
Posao Sposobni ste na pošten način zaraditi dostatne količine novca za normalan život. Ne oslanjajte se na osobe koje se bave mutnim poslovima.
Zdravlje Vaši živci su napeti, i teško se kontrolirate u stresnim situacijama. Stvarate probleme zbog ničega. Izmišljate ono što se uopće nije dogodilo.
