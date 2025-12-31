FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 31. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 31. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav S njim ili s njom komunicirate na daljinu, i to vam daje lažni osjećaj sigurnosti. Kada se danas u živo ugledate, to neće biti ono što ste očekivali.        

Posao Sposobni ste na pošten način zaraditi dostatne količine novca za normalan život. Ne oslanjajte se na osobe koje se bave mutnim poslovima.   

Zdravlje Vaši živci su napeti, i teško se kontrolirate u stresnim situacijama. Stvarate probleme zbog ničega. Izmišljate ono što se uopće nije dogodilo.       

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 31. 12. 2025.