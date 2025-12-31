Dnevni horoskop, Jarac, 31. 12. 2025.

Ljubav Planetarni utjecaji daju poticaj promjenama u vašem mentalnom sklopu. Netko vas je počeo na drugačiji način voljeti, i to vas je iznenadilo.

Posao Niste u dobrim odnosima s onima koji vam mogu pomoći, i zbog toga malo toga postižete. Probleme vam stvara vaše tvrdoglavo ponašanje.

Zdravlje Plašite se raznih ljudi i pojava. Ako živite istinu i ljubav, ispravno živite, i nemate razloga za strah. Vrijedno radite na vlastitoj neustrašivosti.

