Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 31. 12. 2025.
Ljubav Planetarni utjecaji daju poticaj promjenama u vašem mentalnom sklopu. Netko vas je počeo na drugačiji način voljeti, i to vas je iznenadilo.
Posao Niste u dobrim odnosima s onima koji vam mogu pomoći, i zbog toga malo toga postižete. Probleme vam stvara vaše tvrdoglavo ponašanje.
Zdravlje Plašite se raznih ljudi i pojava. Ako živite istinu i ljubav, ispravno živite, i nemate razloga za strah. Vrijedno radite na vlastitoj neustrašivosti.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DRAGULJ SLASTIČARSTVA /
Breskvice kao iz bakine kuhinje: Imamo recept za ovo gastronomsko umjetničko djelo
UŽAS U PERUU /
Frontalni sudar vlakova: Strojovođa mrtav, 40 ozlijeđenih i stotine zaglavljenih
PRIJE DVIJE GODINE /
Na terenu zvijer, a u štiklama prava ljepotica: Ovako je Sandra Perković izgledala na vjenčanju
HLADNI VAL /
Ogromni jutarnji minusi, dio Hrvatske probudio se na -14: DHMZ objavio kartu
URBANI PAR /
Mirela Holy i Siniša Bužan prošetali centrom Zagreba u savršenom monokromatskom spoju
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 31. 12. 2025.