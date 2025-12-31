FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 31. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 31. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Planetarni utjecaji daju poticaj promjenama u vašem mentalnom sklopu. Netko vas je počeo na drugačiji način voljeti, i to vas je iznenadilo.    

Posao Niste u dobrim odnosima s onima koji vam mogu pomoći, i zbog toga malo toga postižete. Probleme vam stvara vaše tvrdoglavo ponašanje.   

Zdravlje Plašite se raznih ljudi i pojava. Ako živite istinu i ljubav, ispravno živite, i nemate razloga za strah. Vrijedno radite na vlastitoj neustrašivosti.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 31. 12. 2025.