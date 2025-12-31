FREEMAIL
Strijelac

Dnevni horoskop, Strijelac, 31. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 31. 12. 2025.
Ljubav Plašite se poduzeti konkretnu ljubavnu akciju. Uvjerili ste sebe da ćete biti odbačeni. On ili ona „vidi“ vaš oprez. Otpustite unutarnje kočnice!     

Posao Ako upravo započinjete veliki poslovni projekt, posebnu pažnju posvetite važnim detaljima. Ono što mislite da je sporedno, jako je važno.  

Zdravlje Pojačano se skrbite za vlastito zdravlje, i to ne bez razloga. Zabrinjavaju vas neki čudni simptomi, a najviše učestali probavni problemi.     

Dnevni horoskop, Strijelac, 31. 12. 2025.