Dnevni horoskop, Bik, 01. 01. 2026.

Ljubav: Emocije su stabilne, ali pomalo suzdržane. Postoji potreba za sigurnošću i jasnoćom. Prošle situacije još uvijek imaju utjecaj. Povjerenje se gradi polako.

Posao: Nova godina započinje promišljanjem financija. Naglasak je na dugoročnim planovima. Ne žuri se s odlukama. Strpljenje se pokazuje kao prednost.

Zdravlje: Osjeća se umor nakupljen proteklih tjedana. Tijelo traži sporiji ritam. Oporavak dolazi kroz odmor. Stabilnost se postupno vraća.