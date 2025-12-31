Dnevni horoskop, Ribe, 31. 12. 2025.

Ljubav Vaša je ranjivost vidljiva iz svemira. Krivo tumačite ono što vam drugi govore. Kada ste slabi, postajete opasni. Odustanite od osvetoljubivosti.

Posao U poslovnom smislu ovisite o drugim ljudima, i to vas uznemirava. Pali ste na niske grane, i sada nemate drugog puta osim ravno prema gore.

Zdravlje Skloni ste samoodricanju. Previše se osuđujete i podcjenjujete. Probleme vam stvaraju vaši osjećaji krivnje. Dobro će vam doći opraštanje.

