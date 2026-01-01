Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 01. 01. 2026.
Ljubav: Nova godina dočekuje se s pojačanom sviješću o vlastitim emocijama. Odnosi se promatraju ozbiljnije nego inače. Neizgovorene misli lebde u zraku. Osjeća se potreba za iskrenošću.
Posao: Razmišljanja o budućim ciljevima dolaze u prvi plan. Stari obrasci ponašanja gube smisao. Uočavaju se prilike koje su ranije bile zanemarene. Energija početka donosi novi fokus.
Zdravlje: Tijelo se polako oporavlja od iscrpljenosti. Potrebna je tišina i unutarnji mir. Osjeća se osjetljivost na vanjske podražaje. Regeneracija je u tijeku.
