Dnevni horoskop, Ovan, 01. 01. 2026.

Ljubav: Nova godina dočekuje se s pojačanom sviješću o vlastitim emocijama. Odnosi se promatraju ozbiljnije nego inače. Neizgovorene misli lebde u zraku. Osjeća se potreba za iskrenošću.

Posao: Razmišljanja o budućim ciljevima dolaze u prvi plan. Stari obrasci ponašanja gube smisao. Uočavaju se prilike koje su ranije bile zanemarene. Energija početka donosi novi fokus.

Zdravlje: Tijelo se polako oporavlja od iscrpljenosti. Potrebna je tišina i unutarnji mir. Osjeća se osjetljivost na vanjske podražaje. Regeneracija je u tijeku.