Dnevni horoskop, Rak, 01. 01. 2026.
Ljubav: Emocije su duboke i intenzivne. Prisutan je osjećaj nostalgije. Prošle ljubavne priče ponovno se preispituju. Toplina se traži u poznatom.
Posao: Razmišlja se o promjeni smjera. Nove godine donose potrebu za sigurnijom pozicijom. Postoje dileme oko daljnjih koraka. Intuicija igra važnu ulogu.
Zdravlje: Osjetljivost želuca i emocija je pojačana. Tijelo reagira na unutarnja stanja. Potreban je balans. Mirno okruženje pomaže stabilizaciji.
