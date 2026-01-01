Dnevni horoskop, Blizanci, 01. 01. 2026.

Ljubav: Misli su raspršene između prošlosti i budućnosti. Emocionalna zbunjenost stvara distancu. Razgovori ostaju nedorečeni. Osjeća se potreba za jasnoćom.

Posao: Nova ideja pojavljuje se iznenada. Mentalna aktivnost je pojačana. Postoje planovi koji još nisu spremni za realizaciju. Vrijeme je na strani strpljivih.

Zdravlje: Psihički umor dolazi do izražaja. Potrebno je usporavanje. Osjetljivost na stres je naglašena. Mir donosi olakšanje.