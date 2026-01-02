Dnevni horoskop, Rak, 02. 01. 2026.

Ljubav: Emocije su duboke i naglašene. Prisutan je osjećaj nostalgije. Prošle ljubavne priče ponovno se preispituju. Potreba za toplinom je izražena.

Posao: Razmišlja se o promjeni smjera. Sigurnost je važna, ali postoji unutarnji nemir. Dvojbe oko budućih koraka su prisutne. Intuicija ima ključnu ulogu.

Zdravlje: Osjetljivost organizma je pojačana. Tijelo reagira na emocionalna stanja. Potreban je balans. Smirenost donosi olakšanje.