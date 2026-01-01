Dnevni horoskop, Strijelac, 01. 01. 2026.

Ljubav: Postoji želja za slobodom. Emocije se doživljavaju lagano, ali iskreno. Nova poznanstva se naslućuju. Optimizam je prisutan.

Posao: Nova godina budi nove ambicije. Razmišlja se o promjenama i putovanjima. Stari okviri postaju tijesni. Vizija budućnosti se širi.

Zdravlje: Energija je promjenjiva. Potrebno je kretanje. Psihička snaga jača kroz optimizam. Tijelo traži aktivnost.