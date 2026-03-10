Vruća objava bujne Slavonke Claudie u izdanju sirene zapalila društvene mreže

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Slavonka Claudia Rivier, ponovno je uspjela iznenaditi i oduševiti svojih 1.4 milijuna pratitelja na Instagramu. Na fotografiji koja je u kratkom roku postala viralna, Claudia pozira ležeći u plićaku mora pod okriljem noćnog neba. Odjevena u bijeli bikini i dugačku, prozirnu suknju koja se u vodi širi poput repa mitskog bića, dočarala je prizor prave morske sirene.

Noćna čarolija u plićaku

Atmosferu dodatno naglašava mirna voda koja se mreška oko nje i odsjaj dalekih svjetala na horizontu, stvarajući mističan i sanjiv ugođaj. Uz objavu je kratko napisala "...Ako ikada sretnete sirenu", čime je dodatno potaknula maštu svojih obožavatelja. Njena transformacija nije prošla nezapaženo, a objava je izazvala lavinu reakcija i komentara iz cijelog svijeta. Pratitelji su je obasuli komplimentima, a neki od njih su bili posebno poetični. "Pogled oduzima dah, ali ti si ovdje pravo remek-djelo", napisao je jedan korisnik. Drugi su se nadovezali komentarima poput "Kad bih sreo sirenu, nadao bih se da sjaji snažno poput tvoje ljepote", potvrđujući kako je Claudia uspjela prenijeti svoju viziju publici.

Foto: -/INSTAR Images/Profimedia

'Prirodne obline'

Ova tridesetogodišnja Slavonka, koja je međunarodnu slavu stekla zahvaljujući svojim naglašenim oblinama za koje tvrdi da su potpuno prirodne, puno je više od lica s Instagrama. Po struci je, naime, medicinska djelatnica, a nedavno je otkrila i kako razmišlja o upisivanju drugog fakulteta, i to građevine, kako bi odala počast nasljeđu svoga oca.

Ovaj spoj intelektualne znatiželje i karijere u digitalnom svijetu ono je što je izdvaja od mnogih. Posljednjih mjeseci Claudia sve češće pokazuje i svoju drugu, "tradicionalniju" stranu. Na oduševljenje pratitelja, dijelila je sadržaj u kojem priprema sarmu i domaće tijesto, šaljivo ih pitajući bi li je "oženili zbog njenih kulinarskih vještina".

Istovremeno, u medijima je sve češće opisuju kao "poslovnu mogulicu" koja navodno upravlja s nekoliko tvrtki, od tehnološkog do nekretninskog sektora, iako detalje o tome vješto čuva za sebe. Kroz svoj rad aktivno se zalaže i za tjelesnu pozitivnost, često govoreći o izazovima s kojima se susreće kao žena čiji se intelektualni kapaciteti ponekad zanemaruju zbog fokusa na fizički izgled.