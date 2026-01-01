Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 01. 01. 2026.
Ljubav: Analizira se svaki detalj odnosa. Emocije se drže pod kontrolom. Postoji suzdržanost u izražavanju osjećaja. Sigurnost ima prednost nad strašću.
Posao: Planiranje je u punom zamahu. Nova godina započinje organizirano. Razrađuju se konkretni ciljevi. Preciznost donosi mir.
Zdravlje: Napetost se osjeća u tijelu. Probavni sustav reagira na stres. Potrebna je rutina. Red donosi stabilnost.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NOVOGODIŠNJA TRAGEDIJA /
Prometna nesreća u Koprivnici: Zabili su se u drvo, jedna osoba poginula na licu mjesta
Luda noć /
Koš za pobjedu u zadnjoj sekundi i MVP partije obilježile NBA večer
TRIKOVI FITNES TRENERICE /
Matea Detelić otkriva kako zavoljeti vježbanje i kako nakon blagdana krenuti zdravo bez pritiska
ISPLATI SE /
Od sutra redovi u bankama: Na snagu je stupila promjena koja će mnoge razveseliti
STRAVIČNA NESREĆA /
Joshua se čudesno oporavio i uputio u mrtvačnicu samo s jednim ciljem
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 01. 01. 2026.