FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 01. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Djevica, 01. 01. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Analizira se svaki detalj odnosa. Emocije se drže pod kontrolom. Postoji suzdržanost u izražavanju osjećaja. Sigurnost ima prednost nad strašću. 

Posao: Planiranje je u punom zamahu. Nova godina započinje organizirano. Razrađuju se konkretni ciljevi. Preciznost donosi mir. 

Zdravlje: Napetost se osjeća u tijelu. Probavni sustav reagira na stres. Potrebna je rutina. Red donosi stabilnost. 

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 01. 01. 2026.