Dnevni horoskop, Djevica, 01. 01. 2026.

Ljubav: Analizira se svaki detalj odnosa. Emocije se drže pod kontrolom. Postoji suzdržanost u izražavanju osjećaja. Sigurnost ima prednost nad strašću.

Posao: Planiranje je u punom zamahu. Nova godina započinje organizirano. Razrađuju se konkretni ciljevi. Preciznost donosi mir.

Zdravlje: Napetost se osjeća u tijelu. Probavni sustav reagira na stres. Potrebna je rutina. Red donosi stabilnost.