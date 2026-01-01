Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 01. 01. 2026.
Ljubav: Traži se ravnoteža između davanja i primanja. Emocije su blage, ali prisutne. Postoji potreba za skladom. Odnosi se promatraju s distance.
Posao: Razmišljanja o suradnji dolaze u fokus. Nove ideje još nisu potpuno jasne. Potrebno je vrijeme za odluke. Harmonija je važna.
Zdravlje: Psihička osjetljivost je naglašena. Potreban je unutarnji mir. Tjelesna forma ovisi o emocionalnom stanju. Smirenost donosi snagu.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NOVOGODIŠNJA TRAGEDIJA /
Prometna nesreća u Koprivnici: Zabili su se u drvo, jedna osoba poginula na licu mjesta
Luda noć /
Koš za pobjedu u zadnjoj sekundi i MVP partije obilježile NBA večer
TRIKOVI FITNES TRENERICE /
Matea Detelić otkriva kako zavoljeti vježbanje i kako nakon blagdana krenuti zdravo bez pritiska
ISPLATI SE /
Od sutra redovi u bankama: Na snagu je stupila promjena koja će mnoge razveseliti
STRAVIČNA NESREĆA /
Joshua se čudesno oporavio i uputio u mrtvačnicu samo s jednim ciljem
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 01. 01. 2026.