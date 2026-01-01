Dnevni horoskop, Vaga, 01. 01. 2026.

Ljubav: Traži se ravnoteža između davanja i primanja. Emocije su blage, ali prisutne. Postoji potreba za skladom. Odnosi se promatraju s distance.

Posao: Razmišljanja o suradnji dolaze u fokus. Nove ideje još nisu potpuno jasne. Potrebno je vrijeme za odluke. Harmonija je važna.

Zdravlje: Psihička osjetljivost je naglašena. Potreban je unutarnji mir. Tjelesna forma ovisi o emocionalnom stanju. Smirenost donosi snagu.