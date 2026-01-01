FREEMAIL
Škorpion

Dnevni horoskop, Škorpion, 01. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Škorpion, 01. 01. 2026.
Ljubav: Emocije su intenzivne i skrivene. Postoji potreba za kontrolom. Prošle strasti još nisu ugašene. Nešto ostaje neizgovoreno. 

Posao: Nova godina donosi strateško razmišljanje. Ne otkrivaju se svi planovi. Fokus je na dugoročnim ciljevima. Snaga je u tišini. 

Zdravlje: Tijelo pokazuje znakove iscrpljenosti. Regeneracija je nužna. Emocionalni teret se odražava fizički. Potreban je predah. 

