Dnevni horoskop, Škorpion, 01. 01. 2026.

Ljubav: Emocije su intenzivne i skrivene. Postoji potreba za kontrolom. Prošle strasti još nisu ugašene. Nešto ostaje neizgovoreno.

Posao: Nova godina donosi strateško razmišljanje. Ne otkrivaju se svi planovi. Fokus je na dugoročnim ciljevima. Snaga je u tišini.

Zdravlje: Tijelo pokazuje znakove iscrpljenosti. Regeneracija je nužna. Emocionalni teret se odražava fizički. Potreban je predah.