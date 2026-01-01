Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 01. 01. 2026.
Ljubav: Emocije su intenzivne i skrivene. Postoji potreba za kontrolom. Prošle strasti još nisu ugašene. Nešto ostaje neizgovoreno.
Posao: Nova godina donosi strateško razmišljanje. Ne otkrivaju se svi planovi. Fokus je na dugoročnim ciljevima. Snaga je u tišini.
Zdravlje: Tijelo pokazuje znakove iscrpljenosti. Regeneracija je nužna. Emocionalni teret se odražava fizički. Potreban je predah.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NOVOGODIŠNJA TRAGEDIJA /
Prometna nesreća u Koprivnici: Zabili su se u drvo, jedna osoba poginula na licu mjesta
Luda noć /
Koš za pobjedu u zadnjoj sekundi i MVP partije obilježile NBA večer
TRIKOVI FITNES TRENERICE /
Matea Detelić otkriva kako zavoljeti vježbanje i kako nakon blagdana krenuti zdravo bez pritiska
ISPLATI SE /
Od sutra redovi u bankama: Na snagu je stupila promjena koja će mnoge razveseliti
STRAVIČNA NESREĆA /
Joshua se čudesno oporavio i uputio u mrtvačnicu samo s jednim ciljem
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 01. 01. 2026.