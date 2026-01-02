FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 02. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Ovan, 02. 01. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Emocije su snažne, ali se ne pokazuju otvoreno. U odnosima se osjeća napetost koja traži razrješenje. Prošle situacije još uvijek imaju utjecaj. Potreba za iskrenošću lebdi u zraku. 

Posao: Razmišljanja o novim počecima postaju intenzivna. Stari obrasci ponašanja više ne donose rezultate. Uočava se prilika za drugačiji pristup. Fokus se polako izoštrava. 

Zdravlje: Osjeća se umor od prethodnih događaja. Tijelo traži sporiji ritam. Regeneracija dolazi kroz mir. Potrebno je slušati vlastite granice. 

 

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 02. 01. 2026.