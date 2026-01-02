Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 02. 01. 2026.
Ljubav: Emocije su snažne, ali se ne pokazuju otvoreno. U odnosima se osjeća napetost koja traži razrješenje. Prošle situacije još uvijek imaju utjecaj. Potreba za iskrenošću lebdi u zraku.
Posao: Razmišljanja o novim počecima postaju intenzivna. Stari obrasci ponašanja više ne donose rezultate. Uočava se prilika za drugačiji pristup. Fokus se polako izoštrava.
Zdravlje: Osjeća se umor od prethodnih događaja. Tijelo traži sporiji ritam. Regeneracija dolazi kroz mir. Potrebno je slušati vlastite granice.
