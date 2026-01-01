Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 01. 01. 2026.
Ljubav: Emocije se izražavaju oprezno. Naglasak je na stabilnosti. Odnosi se promatraju ozbiljno. Povjerenje se gradi postupno.
Posao: Nova godina donosi odgovornost. Fokus je na ciljevima i rezultatima. Planovi su realni i ostvarivi. Strpljenje donosi sigurnost.
Zdravlje: Kronični umor se osjeća. Tijelo traži oporavak. Potrebno je više sna. Stabilnost dolazi polako.
