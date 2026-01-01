Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 01. 01. 2026.
Ljubav: Emocije su duboke i promjenjive. Prisutan je osjećaj čežnje. Prošle priče još uvijek imaju utjecaj. Intuicija vodi kroz odnose.
Posao: Nova godina donosi potrebu za smislom. Razmišlja se o kreativnim promjenama. Nije sve još jasno. Proces traje.
Zdravlje: Psihička osjetljivost je naglašena. Potrebno je povlačenje. Tijelo reagira na emocionalna stanja. Unutarnji mir je ključan.
