Ribe

Dnevni horoskop, Ribe, 01. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Ribe, 01. 01. 2026.
Ljubav: Emocije su duboke i promjenjive. Prisutan je osjećaj čežnje. Prošle priče još uvijek imaju utjecaj. Intuicija vodi kroz odnose. 

Posao: Nova godina donosi potrebu za smislom. Razmišlja se o kreativnim promjenama. Nije sve još jasno. Proces traje. 

Zdravlje: Psihička osjetljivost je naglašena. Potrebno je povlačenje. Tijelo reagira na emocionalna stanja. Unutarnji mir je ključan. 

Dnevni Horoskop Ribe

