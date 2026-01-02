Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 02. 01. 2026.
Ljubav: Stabilnost je važnija od strasti. Emocije su prisutne, ali zadržane. Postoji potreba za sigurnošću. Odnosi se promatraju oprezno.
Posao: Financijska pitanja dolaze u prvi plan. Razmišlja se o dugoročnim rješenjima. Ne donose se nagle odluke. Strpljenje donosi osjećaj kontrole.
Zdravlje: Tijelo reagira na emotivna opterećenja. Moguća je tromost. Odmor donosi olakšanje. Stabilnost se postupno vraća.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
'ŽELIM RIJETKU KRV' /
Trump progovorio o modricama na ruci: 'Svaki dan pijem ovaj lijek, i to u većoj dozi'
USNE, ČELJUST, NOS... /
Zac Efron s godinama drastično promijenio svoj imidž: Jesu li svemu krive plastične operacije?
NAKON JUŽINE /
Velika promjena vremena stiže za vikend: Očekuje nas oborinski bogatije razdoblje
VELIKA PROMJENA VREMENA /
Nakon toplijeg početka godine stižu oborine: Evo gdje se može očekivati i snijeg
PRIORITETI POLITIČARA ZA 2026. /
Može li itko ugroziti HDZ? Spremaju se novi savezi, a ni oporba ne miruje
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 02. 01. 2026.