Dnevni horoskop, Bik, 02. 01. 2026.

Ljubav: Stabilnost je važnija od strasti. Emocije su prisutne, ali zadržane. Postoji potreba za sigurnošću. Odnosi se promatraju oprezno.

Posao: Financijska pitanja dolaze u prvi plan. Razmišlja se o dugoročnim rješenjima. Ne donose se nagle odluke. Strpljenje donosi osjećaj kontrole.

Zdravlje: Tijelo reagira na emotivna opterećenja. Moguća je tromost. Odmor donosi olakšanje. Stabilnost se postupno vraća.