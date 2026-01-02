FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 02. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Bik, 02. 01. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Stabilnost je važnija od strasti. Emocije su prisutne, ali zadržane. Postoji potreba za sigurnošću. Odnosi se promatraju oprezno. 

Posao: Financijska pitanja dolaze u prvi plan. Razmišlja se o dugoročnim rješenjima. Ne donose se nagle odluke. Strpljenje donosi osjećaj kontrole. 

Zdravlje: Tijelo reagira na emotivna opterećenja. Moguća je tromost. Odmor donosi olakšanje. Stabilnost se postupno vraća. 

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 02. 01. 2026.