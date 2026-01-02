Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 02. 01. 2026.
Ljubav: Misli su raspršene, a emocije neusklađene. Postoji osjećaj unutarnje podvojenosti. Razgovori ostaju nedorečeni. Potrebna je jasnoća.
Posao: Nova ideja pojavljuje se iznenada. Mentalna aktivnost je pojačana. Postoji osjećaj da nešto tek treba sazreti. Vrijeme radi u vašu korist.
Zdravlje: Psihički umor dolazi do izražaja. Potrebno je usporavanje. Osjetljivost na stres je naglašena. Mir donosi stabilnost.
