Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 03. i 04. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Blizanci, 03. i 04. 01. 2026.
Foto:

Ljubav: Misli su raspršene između više opcija. Emocionalna neodlučnost stvara distancu. Razgovori ostaju na površini. Vikend traži jasnoću. 

Posao: Nove ideje se pojavljuju iznenada. Mentalna aktivnost je pojačana. Još nije vrijeme za konkretne poteze. Sve je u fazi razrade. 

Zdravlje: Psihički umor je naglašen. Potrebno je smanjiti podražaje. Nemir se osjeća u tijelu. Mir donosi stabilnost. 

Snovi i vizije: Snovi su brzi i promjenjivi. Pojavljuju se simboli budućih izbora. Vizija se još ne definira u potpunosti. Pitanja su jača od odgovora.

