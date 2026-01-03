Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 03. i 04. 01. 2026.
Ljubav: Misli su raspršene između više opcija. Emocionalna neodlučnost stvara distancu. Razgovori ostaju na površini. Vikend traži jasnoću.
Posao: Nove ideje se pojavljuju iznenada. Mentalna aktivnost je pojačana. Još nije vrijeme za konkretne poteze. Sve je u fazi razrade.
Zdravlje: Psihički umor je naglašen. Potrebno je smanjiti podražaje. Nemir se osjeća u tijelu. Mir donosi stabilnost.
Snovi i vizije: Snovi su brzi i promjenjivi. Pojavljuju se simboli budućih izbora. Vizija se još ne definira u potpunosti. Pitanja su jača od odgovora.
