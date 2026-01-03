Dnevni horoskop, Bik, 03. i 04. 01. 2026.

Ljubav: Potreba za sigurnošću je naglašena. Emocije su postojane, ali suzdržane. Vikend donosi tiha promišljanja o odnosima. Povjerenje je glavna tema.

Posao: Financijska pitanja ne izlaze iz fokusa. Razmišlja se o stabilnosti i dugoročnim rješenjima. Ne ulazi se u rizike. Strpljenje donosi mir.

Zdravlje: Tromost i umor mogu biti izraženi. Tijelo reagira na emocionalna opterećenja. Potreban je kvalitetan odmor. Stabilnost se postupno vraća.

Snovi i vizije: Snovi nose teme sigurnosti i pripadnosti. Vizija budućnosti usmjerena je prema miru. Unutarnji osjećaj pokazuje pravi smjer. Tiha jasnoća se pojačava.