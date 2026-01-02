Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 02. 01. 2026.
Ljubav: Analizira se svaki detalj odnosa. Emocije se kontroliraju. Postoji potreba za jasno definiranim granicama. Sigurnost ima prednost.
Posao: Organizacija je u fokusu. Planovi se slažu korak po korak. Razmišljanja su praktična. Preciznost donosi osjećaj sigurnosti.
Zdravlje: Napetost se može odraziti na probavu. Tijelo traži rutinu. Red i disciplina donose stabilnost. Potrebno je usporiti.
