Dnevni horoskop, Djevica, 02. 01. 2026.

Ljubav: Analizira se svaki detalj odnosa. Emocije se kontroliraju. Postoji potreba za jasno definiranim granicama. Sigurnost ima prednost.

Posao: Organizacija je u fokusu. Planovi se slažu korak po korak. Razmišljanja su praktična. Preciznost donosi osjećaj sigurnosti.

Zdravlje: Napetost se može odraziti na probavu. Tijelo traži rutinu. Red i disciplina donose stabilnost. Potrebno je usporiti.