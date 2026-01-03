Dnevni horoskop, Ovan, 03. i 04. 01. 2026.

Ljubav: Emocije su snažne, ali se ne izražavaju izravno. U odnosima se osjeća napetost koja traži razrješenje. Netko iz prošlosti ponovno se pojavljuje u mislima. Vikend donosi potrebu za emocionalnim raščišćavanjem.

Posao: Razmišlja se o novim smjerovima i promjenama. Stari planovi gube na važnosti. Javlja se potreba za konkretnijim ciljevima. Odluke se još odgađaju.

Zdravlje: Osjeća se pad energije. Tijelo traži odmor i sporiji ritam. Napetost se nakuplja u mišićima. Opuštanje donosi olakšanje.

Snovi i vizije: Snovi su izraženiji nego inače. Podsvijest šalje jasne poruke. Vizija budućnosti se polako kristalizira. Intuitivni uvidi ostavljaju snažan dojam.