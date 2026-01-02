Dnevni horoskop, Vaga, 02. 01. 2026.

Ljubav: Traži se emocionalna ravnoteža. Osjećaji su blagi, ali postojani. Odnosi se promatraju s distance. Harmonija je prioritet.

Posao: Razmišljanja o suradnji su naglašena. Postoje ideje koje još nisu zrele. Ne donose se konačne odluke. Strpljenje je važno.

Zdravlje: Psihička osjetljivost je izražena. Potrebno je više unutarnjeg mira. Tijelo reagira na emocionalne oscilacije. Smirenost pomaže.

