Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 02. 01. 2026.
Ljubav: Emocije su nepredvidive. Postoji potreba za slobodom. Odnosi se promatraju racionalno. Distanca donosi jasnoću.
Posao: Nove ideje javljaju se iznenada. Razmišljanja su usmjerena prema budućnosti. Originalni planovi se oblikuju. Vrijeme je za razradu.
Zdravlje: Mentalna napetost je prisutna. Potrebno je rasterećenje misli. Tijelo reagira na stres. Mir donosi ravnotežu.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
'ŽELIM RIJETKU KRV' /
Trump progovorio o modricama na ruci: 'Svaki dan pijem ovaj lijek, i to u većoj dozi'
USNE, ČELJUST, NOS... /
Zac Efron s godinama drastično promijenio svoj imidž: Jesu li svemu krive plastične operacije?
NAKON JUŽINE /
Velika promjena vremena stiže za vikend: Očekuje nas oborinski bogatije razdoblje
VELIKA PROMJENA VREMENA /
Nakon toplijeg početka godine stižu oborine: Evo gdje se može očekivati i snijeg
PRIORITETI POLITIČARA ZA 2026. /
Može li itko ugroziti HDZ? Spremaju se novi savezi, a ni oporba ne miruje
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 02. 01. 2026.