Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 02. 01. 2026.
Ljubav: Emocije se izražavaju suzdržano. Naglasak je na stabilnosti i povjerenju. Odnosi se promatraju ozbiljno. Vrijeme gradi sigurnost.
Posao: Odgovornost je u fokusu. Ciljevi su jasno postavljeni. Razmišlja se dugoročno. Upornost donosi osjećaj kontrole.
Zdravlje: Umor je naglašen. Tijelo traži više odmora. Potrebno je slušati signale organizma. Stabilnost se vraća postupno.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
'ŽELIM RIJETKU KRV' /
Trump progovorio o modricama na ruci: 'Svaki dan pijem ovaj lijek, i to u većoj dozi'
USNE, ČELJUST, NOS... /
Zac Efron s godinama drastično promijenio svoj imidž: Jesu li svemu krive plastične operacije?
NAKON JUŽINE /
Velika promjena vremena stiže za vikend: Očekuje nas oborinski bogatije razdoblje
VELIKA PROMJENA VREMENA /
Nakon toplijeg početka godine stižu oborine: Evo gdje se može očekivati i snijeg
PRIORITETI POLITIČARA ZA 2026. /
Može li itko ugroziti HDZ? Spremaju se novi savezi, a ni oporba ne miruje
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 02. 01. 2026.