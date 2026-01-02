Dnevni horoskop, Jarac, 02. 01. 2026.

Ljubav: Emocije se izražavaju suzdržano. Naglasak je na stabilnosti i povjerenju. Odnosi se promatraju ozbiljno. Vrijeme gradi sigurnost.

Posao: Odgovornost je u fokusu. Ciljevi su jasno postavljeni. Razmišlja se dugoročno. Upornost donosi osjećaj kontrole.

Zdravlje: Umor je naglašen. Tijelo traži više odmora. Potrebno je slušati signale organizma. Stabilnost se vraća postupno.