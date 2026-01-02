Dnevni horoskop, Škorpion, 02. 01. 2026.

Ljubav: Emocije su snažne, ali skrivene. Postoji potreba za kontrolom situacije. Prošle strasti još nisu potpuno zatvorene. Nešto ostaje neizrečeno.

Posao: Razmišlja se strateški. Planovi se ne otkrivaju svima. Fokus je na dugoročnim ciljevima. Snaga se crpi iz tišine.

Zdravlje: Osjeća se iscrpljenost. Tijelo traži predah. Emocionalni teret se odražava fizički. Regeneracija je nužna.