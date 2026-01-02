FREEMAIL
Strijelac

Dnevni horoskop, Strijelac, 02. 01. 2026.

Dnevni horoskop, Strijelac, 02. 01. 2026.
Ljubav: Postoji potreba za slobodom i prostorom. Emocije se doživljavaju lagano. Nova poznanstva se naslućuju. Optimizam je prisutan. 

Posao: Razmišlja se o promjenama i novim pravcima. Stari okviri postaju tijesni. Vizija budućnosti se širi. Potreba za smislom jača. 

Zdravlje: Energija je promjenjiva. Tijelo traži kretanje. Aktivnost donosi psihičko olakšanje. Nemir se smanjuje. 

