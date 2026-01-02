Dnevni horoskop, Ribe, 02. 01. 2026.

Ljubav: Emocije su duboke i promjenjive. Prisutan je osjećaj čežnje. Prošlost još ima snažan utjecaj. Intuicija vodi odnose.

Posao: Razmišlja se o smislu i kreativnosti. Promjene su u procesu. Još nije sve jasno. Potrebno je strpljenje.

Zdravlje: Psihička osjetljivost je naglašena. Povlačenje donosi olakšanje. Tijelo reagira na emocije. Unutarnji mir je ključ.