Dnevni horoskop, Ribe, 02. 01. 2026.
Ljubav: Emocije su duboke i promjenjive. Prisutan je osjećaj čežnje. Prošlost još ima snažan utjecaj. Intuicija vodi odnose.
Posao: Razmišlja se o smislu i kreativnosti. Promjene su u procesu. Još nije sve jasno. Potrebno je strpljenje.
Zdravlje: Psihička osjetljivost je naglašena. Povlačenje donosi olakšanje. Tijelo reagira na emocije. Unutarnji mir je ključ.
