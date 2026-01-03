Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 03. i 04. 01. 2026.
Ljubav: Analiziraju se svi detalji odnosa. Emocije se drže pod kontrolom. Postoji potreba za jasno definiranim granicama. Sigurnost ima prednost.
Posao: Planiranje je u prvom planu. Razrađuju se konkretni koraci. Vikend se koristi za organizaciju. Red donosi mir.
Zdravlje: Napetost se može odraziti na probavu. Tijelo traži rutinu. Usporavanje je potrebno. Disciplina donosi stabilnost.
Snovi i vizija: Snovi donose detalje koji se ne primjećuju budni. Vizija se gradi postupno. Unutarnji glas traži red. Male spoznaje nose veliku vrijednost.
