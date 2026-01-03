Dnevni horoskop, Lav, 03. i 04. 01. 2026.

Ljubav: Pažnja je usmjerena na vlastite potrebe. Očekivanja su visoka. Odnosi se promatraju kroz prizmu ponosa. Vikend donosi preispitivanje emocija.

Posao: Ambicije su prisutne, ali bez konkretnih poteza. Razmišlja se o osobnom napretku. Planovi se slažu u tišini. Vrijeme pripreme je naglašeno.

Zdravlje: Energija oscilira. Napetost se lako nakuplja. Potrebno je pronaći ravnotežu. Opuštanje vraća snagu.

Snovi i vizije: Snovi ukazuju na potrebu za potvrdom. Vizija budućnosti mijenja fokus. Ego se povlači, a smisao jača. Pojavljuje se nova slika sebe.