Dnevni horoskop, Škorpion, 03. i 04. 01. 2026.

Ljubav: Emocije su snažne, ali skrivene. Postoji potreba za kontrolom. Neizrečene misli stvaraju napetost. Vikend donosi unutarnje preispitivanje.

Posao: Razmišlja se strateški. Planovi se ne dijele s drugima. Fokus je na dugoročnim ciljevima. Snaga se crpi iz tišine.

Zdravlje: Osjeća se iscrpljenost. Tijelo traži predah. Emocionalni teret se odražava fizički. Regeneracija je nužna.

Snovi i vizija: Snovi su snažni i simbolični. Podsvijest otkriva skrivene teme. Vizija budućnosti prolazi kroz transformaciju. Staro se polako zatvara.